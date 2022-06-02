Агент Роши ответил на вопрос о возвращении футболиста в «Спартак»

Хэмилтон Бернард, агент нападающего Педро Роши, высказался о будущем игрока.

«Вернется ли Педро в «Спартак»? На данный момент никакой конкретики нет. Будущее Роши будет решено в июле», — приводит слова агента Sport24.

«Атлетику Паранаэнсе» арендовал Рошу у «Спартака» в августе 2021 года с правом выкупа при выполнении игроком определенных условий. На счету нападающего 7 голов и 3 результативные передачи в 39 матчах за команду.

2 апреля появилась информация, что 27-летний бразилец не заинтересован в возвращении в Россию.