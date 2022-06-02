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Агент Роши ответил на вопрос о возвращении футболиста в «Спартак»

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Хэмилтон Бернард, агент нападающего Педро Роши, высказался о будущем игрока.

«Вернется ли Педро в «Спартак»? На данный момент никакой конкретики нет. Будущее Роши будет решено в июле», — приводит слова агента Sport24.

«Атлетику Паранаэнсе» арендовал Рошу у «Спартака» в августе 2021 года с правом выкупа при выполнении игроком определенных условий. На счету нападающего 7 голов и 3 результативные передачи в 39 матчах за команду.

2 апреля появилась информация, что 27-летний бразилец не заинтересован в возвращении в Россию.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-06-02-agent-budushcheye-roshi-budet-resheno-v-iyule-na-dannyy-moment-nikakoy-konkretiki-net

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2
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3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
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10
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