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Источник: Юри Алберто стал игроком «Коринтианс»

Виктория Кравченко
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Нападающий Юри Алберто перешел в «Коринтианс» из «Зенита», сообщает журналист Марко Белло. Официально о трансфере будет объявлено на следующей неделе из-за проблем с документацией во время оформления сделки.

Ранее сообщалось, что вратарь Иван и хавбек Мантуан могут перейти в «Зенит» из «Коринтианс» в обмен на Юри Алберто.

В прошедшем сезоне 21-летний Алберто забил 6 мячей и отдал 4 результативные передачи в 15 матчах за «Зенит» во всех турнирах. Контракт нападающего с российским клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

Источник: https://publish.twitter.com/?query=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fmarcobellojr%2Fstatus%2F1540799807635087360&widget=Tweet
ФК Зенит
ФК Коринтианс
Юри Алберто
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