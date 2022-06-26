Источник: Юри Алберто стал игроком «Коринтианс»

Нападающий Юри Алберто перешел в «Коринтианс» из «Зенита», сообщает журналист Марко Белло. Официально о трансфере будет объявлено на следующей неделе из-за проблем с документацией во время оформления сделки.

Ранее сообщалось, что вратарь Иван и хавбек Мантуан могут перейти в «Зенит» из «Коринтианс» в обмен на Юри Алберто.