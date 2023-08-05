Рахимов о поражении «Рубина» от «Спартака»: «Команда просто сломалась. Это психологический момент»

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов прокомментировал поражение от «Спартака» (1:4) в матче 3-го тура РПЛ.

— На первых минутах ваша команда доминировала.

— Мы планировали начинать активно и должны были забивать на первых минутах, Фамейе мог забивать. Пропустили мы в первой атаке «Спартака», после которой не должны были пропускать. После этого гола мне понравилась реакция команды. Мы продолжали играть. Выглядели неплохо. Сравняли счет. И второй тайм начался неплохо с нашей стороны.

Но меня удивил второй пропущенный мяч и реакция. Мы были в нокауте и пропустили ещё два мяча. Очень плохая реакция на пропущенные мячи. Мы не могли вернуться в игру. Команда просто сломалась. Это психологический момент.

— «Спартак» выиграл матч заменами. Не показалось, что вы опоздали со своими заменами?

— А до 58 минуты все нормально было и не нужно было ничего менять. Замены «Спартака» — это неплохой уровень, соперник сохранил уровень игры. У нас же усиления не получилось. Это наша общая проблема. Команде я сказал, что такие удары случаются.

Мы видели игру «Крыльев» с «Ростовом» — 5:1. Ничего не предвещало. Нужно уметь держать удар и выходить из этой ситуации. Линия атаки «Спартака» на сегодня — одна из лучших в лиге. Сложно играть против соперника, когда у него в атаке такие качества. Мы прекрасно понимаем, что нам не хватает глубины состава. Мы хотим усилить команду, думаем о приобретениях. Надеюсь, в ближайшее время это произойдет. Качество нашей игры должно сохраняться, когда мы делаем замены.

Сегодня в Казани многие болели за «Спартак»? Наверное, мы играли выездной матч. У «Спартака» много болельщиков, они приезжают со всей страны. Но нужно продолжать игра. Да, это бросилось в глаза. На стадионе скандировали «Спартак». Это вызвало удивление. Но из-за этого игру не остановят, надо было играть.

— Даку ярко дебютировал за «Рубин», но сегодня не был заметен. Почему?

— Он еще не набрал форму. Игрок не проходил сборы. Нам нужно вывести его из состава на пару недель, чтобы нагрузить. Но мы не можем этого сделать. Мирлинд старается. Будут моменты, когда он будет выглядеть не очень хорошо. Наша игра должна быть построена на командных действиях. В «Спартаке» задействована целая группа игроков и поэтому держать их достаточно сложно. Меня удивило, что у нас не было реакции на пропущенный гол. И не только у Даку было расстройство. Нельзя так реагировать.

В следующем туре чемпионата России «Рубин» сыграет против «Ростова» на выезде. Матч пройдет 12 августа и начнется в 20.00 (мск).