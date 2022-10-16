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Сегодня, 23:08

Генеральный директор «Спартака» Мележиков назвал закономерной ничью в дерби с ЦСКА

Севастиан Терлецкий
Корреспондент
Антон Иванов
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Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков прокомментировал ничью в матче 13-го тура против ЦСКА (2:2).

— Результат закономерен, — сказал Мележиков. — Хотелось бы победы, но 2:2. Одно очко — есть одно очко.

— Какие впечатления от судейства и конкретно от первого эпизода?

— Не буду по горячим следам комментировать судейство. Предварительно по 2-3 эпизодам у нас есть вопросы. Сегодня-завтра посмотрим, оценим и примем решение, возможно, подадим в ЭСК.

— Вы обговаривали с тренером первый гол?

— Я с тренером ничего сейчас не обговаривал. Тренерский штаб все это изучит, посмотрит, дадут заключение. Пока, наверно, есть вопрос по эпизоду с Пруцевым и Игнатовым.

— А с Соболевым?

— С Соболевым надо смотреть. Пока не готов сказать. В детали не лезу, но пока очевидно — возможны вторые жёлтые, Пруцев, Игнатов — фолы, на наш взгляд. Посмотрим, изучим и дальше примем решение.

— У Абаскаля в перерыве была ярость, он шел к Федотову.

— Спросите об этом Абаскаля. Я ярость Абаскаля комментировать не готов. Наверно, у него были на то причины. Дерби, накал страстей, всех касается. Я тоже за всех переживал.

— Вы не поняли, чем он оказался недовольным?

— Зачем вам мое мнение?

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России с 26 очками в 13 матчах.

Россия. Премьер-лига. 13-й тур
16 окт, 20:00. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
2:2
Спартак

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Евгений Мележиков
0
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Положение команд
Футбол
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
Результаты / календарь
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30 тур
14.10 19:30
Ростов – Урал
 1 : 2
15.10 14:00
Торпедо – Локомотив
 0 : 1
15.10 14:00
Химки – Факел
 0 : 0
15.10 16:30
Краснодар – Ахмат
 2 : 3
15.10 19:30
Динамо – Оренбург
 3 : 2
16.10 14:00
Кр. Советов – Сочи
 2 : 0
16.10 16:30
Н. Новгород – Зенит
 0 : 3
16.10 20:00
ЦСКА – Спартак
 2 : 2
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ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 9
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 9
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
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Зенит

 5
И К Ж
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Локомотив

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Торпедо М

 6 1 2
Мусса Сиссако

Мусса Сиссако

Сочи

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