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Сегодня, 01:05

Мележиков рассказал, когда Мозес вернется в расположение «Спартака»

Севастиан Терлецкий
Корреспондент
Антон Иванов
Читать «СЭ» в
Евгений Мележиков.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков в разговоре с «СЭ» рассказал о состоянии полузащитника Виктора Мозеса.

— Что с Мозесом?

— Я уже говорил. В конце октября должен вернуться в «Спартак»

— Он очень долго возвращался летом.

— Не было там никаких проблем. На тот момент была, скажем так, некоторая неопределенность. Уже забыто все это дело, решено. Сейчас возвращается, восстанавливается, заканчивает первый этап реабилитации, приезжает в команду и там будет продолжать реабилитацию в составе команды уже.

31-летний нигериец получил повреждение в игре 4-го тура РПЛ против «Урала». 17 августа футболист перенес операцию, срок восстановления от травмы — около полугода.

Виктор Мозес
ФК Спартак (Москва)
Евгений Мележиков
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3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
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 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
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 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
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 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
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 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
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П
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 5
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 6 1 2
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