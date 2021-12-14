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«Спартак» завершил командный ужин в Сочи и отправился в аэропорт

01:54
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Игроки и тренерский штаб «Спартака» завершили командный ужин в Сочи после поражения в матче 18-го тура Тинькофф РПЛ. «Сочи» одержал победу со счетом 3:0.

После этого красно-белые отправились в аэропорт на рейс в Москву.

Ранее ряд СМИ сообщил, что главный тренер «Спартака» Руй Витория может покинуть команду в зимнюю паузу.

«Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 23 очка в 18 матчах.

Антон Иванов

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Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 18-й тур, расписание и результаты матчей: «Динамо» — «Зенит», «Сочи» — «Спартак» и другие игры, новости и обзоры