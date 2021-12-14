«Спартак» завершил командный ужин в Сочи и отправился в аэропорт
01:54
Игроки и тренерский штаб «Спартака» завершили командный ужин в Сочи после поражения в матче 18-го тура Тинькофф РПЛ. «Сочи» одержал победу со счетом 3:0.
После этого красно-белые отправились в аэропорт на рейс в Москву.
Ранее ряд СМИ сообщил, что главный тренер «Спартака» Руй Витория может покинуть команду в зимнюю паузу.
«Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 23 очка в 18 матчах.
Антон Иванов
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