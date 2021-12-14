«Спартак» завершил командный ужин в Сочи и отправился в аэропорт

Игроки и тренерский штаб «Спартака» завершили командный ужин в Сочи после поражения в матче 18-го тура Тинькофф РПЛ. «Сочи» одержал победу со счетом 3:0.

После этого красно-белые отправились в аэропорт на рейс в Москву.

Ранее ряд СМИ сообщил, что главный тренер «Спартака» Руй Витория может покинуть команду в зимнюю паузу.

«Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 23 очка в 18 матчах.

Антон Иванов