Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 11:15

Гендиректор «Нижнего Новгорода» рассказал, в какой футбол будет играть команда

Александр Львов
Обозреватель
Читать «СЭ» в
Футболисты &amp;quot;Нижнего Новгорода&amp;quot;.
Фото ФК &quot;Нижний Новгород&quot;

Генеральный директор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов в интервью «СЭ» рассказал, какой видит игру команды в новом сезоне под руководством Михаила Галактионова.

— Вы понимаете, какой видит Галактионов будущую игру вашего клуба?
— За несколько тренировок определить это бы не смог даже самый опытный специалист. Но из разговоров с Михаилом Михайловичем чувствуется, что он тяготеет к футболу с акцентом на атаку и навязыванием сопернику своей манеры игры. Но обещать болельщикам, что в каждом матче все будет именно так, несерьезно. Ведь понятно, что тактика выездной игры с «Зенитом» или «Спартаком» может быть совсем иной. И она будет подбираться тренерским штабом с учетом сильных и слабых сторон противника. В любом случае, уверены, наша команда сумеет показать интересный футбол в каждой игре.

16 июня нижегородский клуб объявил об уходе Кержакова с поста главного тренера клуба. Его место занял Михаил Галактионов, который будет совмещать работу в команде и в молодежной сборной России.

Полное интервью Равиля Измайлова «СЭ» здесь

РПЛ
ФК Нижний Новгород
Михаил Галактионов
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Безалкогольное пиво. Сколько можно выпить, чтобы сесть за руль
Рано потерял отца и называет Кадырова братом. История Артура Бетербиева, лучшего сейчас боксера из России
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
Гаджиев: «Нет ничего зазорного в том, чтобы Березуцкие снова поработали со Слуцким»
Гендиректор «Нижнего Новгорода» рассказал, почему клуб решил назначить Галактионова
Осинькин заявил, что Глушенков пока не прибыл в расположение «Крыльев Советов»
В «Нижнем Новгороде» объяснили причины ухода Кержакова
Гендиректор «Нижнего Новгорода»: «Отставка Кержакова? Мы понимали, что необходимы перемены»
РПЛ, таблица переходов: Бакаев в «Зените», а куда пойдет Дзюба?
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гаджиев: «Нет ничего зазорного в том, чтобы Березуцкие снова поработали со Слуцким»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости