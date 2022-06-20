Гендиректор «Нижнего Новгорода» рассказал, в какой футбол будет играть команда

Генеральный директор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов в интервью «СЭ» рассказал, какой видит игру команды в новом сезоне под руководством Михаила Галактионова.

— Вы понимаете, какой видит Галактионов будущую игру вашего клуба?

— За несколько тренировок определить это бы не смог даже самый опытный специалист. Но из разговоров с Михаилом Михайловичем чувствуется, что он тяготеет к футболу с акцентом на атаку и навязыванием сопернику своей манеры игры. Но обещать болельщикам, что в каждом матче все будет именно так, несерьезно. Ведь понятно, что тактика выездной игры с «Зенитом» или «Спартаком» может быть совсем иной. И она будет подбираться тренерским штабом с учетом сильных и слабых сторон противника. В любом случае, уверены, наша команда сумеет показать интересный футбол в каждой игре.

16 июня нижегородский клуб объявил об уходе Кержакова с поста главного тренера клуба. Его место занял Михаил Галактионов, который будет совмещать работу в команде и в молодежной сборной России.

Полное интервью Равиля Измайлова «СЭ» здесь