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Сегодня, 11:27

Ари считает, что Дзюба должен играть в российском клубе

Анна Горшкова
Корреспондент
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Бывший нападающий «Краснодара» и сборной России Ари поделился мнением о будущем форварда Артема Дзюбы.

«Дзюба должен играть в российском клубе, чтобы остаться лидером. Он построил красивую историю в стране, на его месте я бы остался в России и поиграл бы еще несколько лет, закончив карьеру с титулами. Желаю ему только удачи!» — приводит слова Ари Sport24.

Ранее сообщалось, что 33-летним россиянином интересуются «Галатасарай» и «Фенербахче».

22 мая «Зенит» объявил об уходе Дзюбы. Форвард играл за питерский клуб с лета 2015 года.

В прошлом сезоне нападающий провел 39 матчей за «Зенит», забил 13 голов и сделал 10 результативных передач.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-06-20-ari-dzyuba-dolzhen-igrat-v-rossiyskom-klube-chtoby-ostatsya-liderom
Арикленес да Силва Феррейра (Ари)
Артем Дзюба
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2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
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Краснодар – Ахмат
 1 : 1
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Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

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П
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Далер Кузяев

Зенит

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Краснодар

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