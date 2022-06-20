Ари считает, что Дзюба должен играть в российском клубе

Бывший нападающий «Краснодара» и сборной России Ари поделился мнением о будущем форварда Артема Дзюбы.

«Дзюба должен играть в российском клубе, чтобы остаться лидером. Он построил красивую историю в стране, на его месте я бы остался в России и поиграл бы еще несколько лет, закончив карьеру с титулами. Желаю ему только удачи!» — приводит слова Ари Sport24.

Ранее сообщалось, что 33-летним россиянином интересуются «Галатасарай» и «Фенербахче».

22 мая «Зенит» объявил об уходе Дзюбы. Форвард играл за питерский клуб с лета 2015 года.

В прошлом сезоне нападающий провел 39 матчей за «Зенит», забил 13 голов и сделал 10 результативных передач.