Гаджиев: «Нет ничего зазорного в том, чтобы Березуцкие снова поработали со Слуцким»

Гаджиев считает, что Березуцкие могут снова пойти работать со Слуцким

Бывший главный тренер «Анжи» и «Амкара» Гаджи Гаджиев высказался о том, какой выбор сейчас может стоять перед Василием и Алексеем Березуцкими после их ухода из ЦСКА.

«Думаю, что нормальный вариант, если братья Березуцкие войдут в тренерский штаб «Рубина». Нет ничего зазорного в том, чтобы они снова поработали бывшим своим наставником. Они ведь к нему ездили в «Витесс». Но можно взять и дождаться какой-то другой команды, если хочется поработать самостоятельно. Оба пути верные. Когда у специалиста появляется пауза в карьере, то многие считают это чуть ли не трагедией», — приводит слова Гаджиева Betonmobile.ru.

15 июня ЦСКА объявил об уходе Алексея Березуцкого с поста главного тренера команды. Вместе с ним тренерский штаб армейцев покинули Василий Березуцкий и Григорий Бабаян.

Клуб возглавил бывший наставник «Сочи» Владимир Федотов.

В прошлом сезоне ЦСКА под руководством Березуцкого занял пятое место в РПЛ