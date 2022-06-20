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Гаджиев: «Нет ничего зазорного в том, чтобы Березуцкие снова поработали со Слуцким»

Гаджиев считает, что Березуцкие могут снова пойти работать со Слуцким
Анна Горшкова
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Анжи» и «Амкара» Гаджи Гаджиев высказался о том, какой выбор сейчас может стоять перед Василием и Алексеем Березуцкими после их ухода из ЦСКА.

«Думаю, что нормальный вариант, если братья Березуцкие войдут в тренерский штаб «Рубина». Нет ничего зазорного в том, чтобы они снова поработали бывшим своим наставником. Они ведь к нему ездили в «Витесс». Но можно взять и дождаться какой-то другой команды, если хочется поработать самостоятельно. Оба пути верные. Когда у специалиста появляется пауза в карьере, то многие считают это чуть ли не трагедией», — приводит слова Гаджиева Betonmobile.ru.

15 июня ЦСКА объявил об уходе Алексея Березуцкого с поста главного тренера команды. Вместе с ним тренерский штаб армейцев покинули Василий Березуцкий и Григорий Бабаян.

Клуб возглавил бывший наставник «Сочи» Владимир Федотов.

В прошлом сезоне ЦСКА под руководством Березуцкого занял пятое место в РПЛ

Источник: https://betonmobile.ru/gadzhi-gadzhiev-net-nichego-zazornogo-v-tom-chtobyi-berezutskie-snova-porabotali-so-slutskim
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3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
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