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Сегодня, 14:23

Генеральный директор «Нижнего Новгорода» рассказал о финансовой ситуации в клубе

Артем Бухаев
Корреспондент
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Футболисты &amp;quot;Нижнего Новгорода&amp;quot;.
Фото ФК &quot;Нижний Новгород&quot;

Генеральный директор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов рассказал о финансовой ситуации в клубе.

— Что вы думаете о ситуации с Гоцуком?

— Я не комментирую судейство.

— Исполком отказался сейчас принимать решение по поводу моратория на вылет в этом году, как вы на это смотрите?

— Нормально смотрю. Они взяли паузу, чтобы обдумать решение. Я думаю, что экстренно действовать не нужно. Чемпионат продолжает свое существование. Да, многие легионеры уехали, спортивный принцип немного нарушен. Нас это тоже коснулось, но ничего страшного, мы продолжаем играть и работать

— Какая сейчас в «Нижнем Новгороде» финансовая ситуация? Было ли какое-то общение с руководством региона?

— Все стабильно, нормально. Никаких сокращений не было. У нас уехали два игрока, в остальном, все хорошо. Остальные игроки пока находятся в клубе. Они всем довольны, мы постоянно общаемся. Игроки с пониманием относятся ко всему происходящему.

— Отъезд легионеров — основная причина, почему клубы предложили мораторий на вылет. Наши двое легионеров уехали, воспользовавшись правом, которое им предоставили. Я считаю, что в УЕФА поступили неправильно, разрешив легионерам разрывать контракты в одностороннем порядке.

«Нижний Новгород» занимает 11-е место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ. В активе команды 24 очка.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
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П1

23%

1.75

ИТБ1 (1.5)

16%

1.95

Обе забьют - да

15%

2.07
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Нидерланды
Дания

П1

18%

1.90

Обе забьют - да

17%

1.92

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И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 14 6 2 53-23 48
2
 Динамо 22 13 4 5 41-24 43
3
 ЦСКА 22 13 3 6 32-18 42
4
 Сочи 22 12 2 8 35-24 38
5
 Краснодар 21 10 6 5 34-21 36
6
 Локомотив 21 9 7 5 31-25 34
7
 Кр. Советов 21 9 5 7 28-23 32
8
 Ахмат 22 10 1 11 29-30 31
9
 Спартак 22 7 6 9 24-31 27
10
 Рубин 22 7 4 11 29-39 25
11
 Н. Новгород 22 6 6 10 20-32 24
12
 Ростов 21 5 7 9 33-38 22
13
 Арсенал 22 5 5 12 24-46 20
14
 Урал 22 4 8 10 13-22 20
15
 Уфа 22 3 9 10 19-31 18
16
 Химки 22 3 9 10 19-37 18
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Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
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 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
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6.04 19:00
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