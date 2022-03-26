Генеральный директор «Нижнего Новгорода» рассказал о финансовой ситуации в клубе

Генеральный директор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов рассказал о финансовой ситуации в клубе.

— Что вы думаете о ситуации с Гоцуком?

— Я не комментирую судейство.

— Исполком отказался сейчас принимать решение по поводу моратория на вылет в этом году, как вы на это смотрите?

— Нормально смотрю. Они взяли паузу, чтобы обдумать решение. Я думаю, что экстренно действовать не нужно. Чемпионат продолжает свое существование. Да, многие легионеры уехали, спортивный принцип немного нарушен. Нас это тоже коснулось, но ничего страшного, мы продолжаем играть и работать

— Какая сейчас в «Нижнем Новгороде» финансовая ситуация? Было ли какое-то общение с руководством региона?

— Все стабильно, нормально. Никаких сокращений не было. У нас уехали два игрока, в остальном, все хорошо. Остальные игроки пока находятся в клубе. Они всем довольны, мы постоянно общаемся. Игроки с пониманием относятся ко всему происходящему.

— Отъезд легионеров — основная причина, почему клубы предложили мораторий на вылет. Наши двое легионеров уехали, воспользовавшись правом, которое им предоставили. Я считаю, что в УЕФА поступили неправильно, разрешив легионерам разрывать контракты в одностороннем порядке.

«Нижний Новгород» занимает 11-е место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ. В активе команды 24 очка.