В «Химках» опровергли информацию о долге в 75 миллионов перед Черевченко

Член наблюдательного совета «Химок» заявил, что долг в размере 75 миллионов рублей является глупостью

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков после поражения от «Динамо» (0:3) в матче 19-го тура РПЛ в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал о долге перед бывшим главным тренером команды Игорем Черевченко.

— 75 миллионов рублей Черевченко?

— Это бред, глупость. Мы с Игорем Геннадьевичем сели, поговорили. Никаких 75 миллионов нет.

— Сумма намного меньше?

— Да

— Во сколько раз?

— Если Игорь Геннадьевич захочет, он когда-нибудь расскажет. А так, это коммерческая тайна. 75 миллионов — это фантастика. Наверное, посчитали сумму всех затрат на контракты, которые вообще были до 23 года.

Игорь Геннадьевич — большой профессионал. И в ноябре, и сейчас мы расстались на позитиве. Никогда он не требовал закрытая полного контракта. Максимально порядочный и профессиональный человек. Мы за это ему максимально благодарны.