Газизов: «Останется ли «Динамо» в РПЛ? Не знаю»

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов поделился эмоциями после ничьи с «Локомотивом» (1:1) в матче 24-го тура РПЛ.

— Как оцените результат?

— Хотелось бы взять 3 очка.

— Останетесь в РПЛ?

— Не знаю.

«Динамо» с 22 очками занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России. Следующий матч в РПЛ команда проведет 19 апреля против «Зенита».

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