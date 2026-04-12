Пономарев о Челестини: «Дешевое повидло, он нулевой — прямо как Карпин!»
Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев поделился с «СЭ» мнением о работе главного тренера армейцев Фабио Челестини после поражения красно-синих от «Сочи» (0:1) в 24-м туре РПЛ.
«Не вижу будущего у ЦСКА с Челестини. Он нулевой — прямо как Карпин! Ни черта не соображает в футболе. В Швейцарии он там где-то тренировал. Разве он великий тренер после этого? Сейчас все надеются на удачу, вдруг, получится. Вот такая ситуация. Челестини — дешевое повидло», — сказал Пономарев «СЭ».
ЦСКА с 42 очками занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России.
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|Зенит
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2
|Краснодар
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|0-0
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3
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Родина
|0
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|0
|0
|0-0
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16
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
Результаты / календарь
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28 тур
29 тур
30 тур
|24.07
|20:00
|ЦСКА – Балтика
|- : -
|25.07
|14:00
|Динамо – Кр. Советов
|- : -
|25.07
|16:15
|Акрон – Зенит
|- : -
|25.07
|18:30
|Факел – Динамо Мх
|- : -
|25.07
|20:45
|Спартак – Родина
|- : -
|26.07
|14:30
|Оренбург – Ростов
|- : -
|26.07
|17:00
|Локомотив – Ахмат
|- : -
|26.07
|19:30
|Рубин – Краснодар
|- : -
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