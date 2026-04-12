Пономарев о Челестини: «Дешевое повидло, он нулевой — прямо как Карпин!»

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев поделился с «СЭ» мнением о работе главного тренера армейцев Фабио Челестини после поражения красно-синих от «Сочи» (0:1) в 24-м туре РПЛ.

«Не вижу будущего у ЦСКА с Челестини. Он нулевой — прямо как Карпин! Ни черта не соображает в футболе. В Швейцарии он там где-то тренировал. Разве он великий тренер после этого? Сейчас все надеются на удачу, вдруг, получится. Вот такая ситуация. Челестини — дешевое повидло», — сказал Пономарев «СЭ».

ЦСКА с 42 очками занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России.

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