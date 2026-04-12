Пономарев о поражении ЦСКА от «Сочи»: «Игры просто нет, сочинцы делали все, что хотели»

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал «СЭ» поражение армейцев от «Сочи» (0:1) в матче 24-го тура РПЛ.

«Игры у армейцев никакой не вижу абсолютно, ее нет. Просто передают мяч друг другу. Нет интересных комбинаций, обводок. Защита дырявая, «Сочи» делал все, что хотел. ЦСКА давал принимать мяч на своей половине поля команде с последнего места. Даже оборона развалилась. Нельзя ее перетряхивать. Это же основа!», — сказал Пономарев «СЭ».

ЦСКА с 42 очками занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России. «Сочи» идет на последней, 16-й строчке с 12 очками. Победа над армейцами стала для южан первой с 27 октября 2025 года — тогда они обыграли «Ахмат» (4:2) в 13-м туре РПЛ.