Леонченко: «В сложное время для нашей страны мы не имеем права просить деньги на футболистов — должны зарабатывать сами»

Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко в интервью «СЭ» рассказал об изменениях в поиске трансферных целей.

«Сегодня, в сложное для нашей страны время, мы не имеем права просить деньги на покупку дорогостоящих футболистов или брать кредиты в банках под неподъемные проценты. Мы должны зарабатывать сами за счет продажи игроков и собственных коммерческих доходов», — сказал Леонченко «СЭ».

В сезоне-2023/24 «Локомотив» занял четвертое место в турнирной таблице чемпионата России.