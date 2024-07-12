Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 18:23

Малафеев заявил, что не видит фаворита среди вратарей «Зенита»

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Экс-вратарь «Зенита» и сборной России Вячеслав Малафеев поделился мнением о голкиперах команды.

«Конкуренция среди вратарей «Зенита» всегда была высокой. Сейчас даже трудно назвать «первого номера». В межсезонье команду пополнил новый голкипер — Латышонок, хорошо проявивший себя в «Балтике». Миша Кержаков давно в «Зените», его авторитет не поддается сомнению. Адамов тоже регулярно получает от тренеров шансы. Я так скажу: каждый из голкиперов «Зенита» обладает своими сильными сторонами. И назвать явного фаворита в борьбе за место в стартовом составе сложно. Все зависит от их формы, от настроя и от того, как они проявят себя в конкретные моменты. Здоровая конкуренция — всегда хорошо, она мотивирует каждого из них быть лучше и постоянно прогрессировать», — цитирует Малафеева «РБ Спорт».

В летнее трансферное окно клуб приобрел у «Балтики» Евгения Латышонка, а вратарь «Зенита» Александр Васютин подписал контракт с «Акроном».

Источник: РБ Спорт
Вячеслав Малафеев
ФК Зенит
0
Читайте также
Благотворительный матч звезд НХЛ и КХЛ пройдет 20 июля
Ушел из жизни тренер Андрей Тарасенко
Богатейшая женщина-рантье Казахстана вышла из российского гражданства
Красно-белые взяли самого дорогого футболиста США, его рост ниже, чем у Месси. Кто такой Эсекьель Барко, которого купил «Спартак»
В Кремле назвали недопустимыми грубые высказывания Байдена в адрес президентов
С Днем Петра и Павла: открытки, картинки, поздравления
Популярное видео
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Материалы сюжета: РПЛ, лето 2024: трансферы, сборы и товарищеские матчи
Леонченко: «В сложное время для нашей страны мы не имеем права просить деньги на футболистов — должны зарабатывать сами»
«Динамо» — «Спартак»: бело-голубые ведут после первого тайма
Леонченко: «2023 год «Локомотив» прошел без дополнительного финансирования и заемных средств»
В «Оренбурге» заявили, что не будут арендовать Сутормина и Чистякова у «Зенита»
Генеральный директор «Локомотива» Леонченко: «Финансовое состояние клуба меняется в лучшую сторону»
В «Рубине» рассказали об общении с Даку после его возвращения с Евро
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Динамо» — «Спартак»: бело-голубые ведут после первого тайма

Леонченко: «В сложное время для нашей страны мы не имеем права просить деньги на футболистов — должны зарабатывать сами»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
15
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
16
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
20.07 15:00
Локомотив – Акрон
 - : -
20.07 17:30
Кр. Советов – Зенит
 - : -
20.07 20:00
Ростов – ЦСКА
 - : -
20.07 20:00
Динамо – Факел
 - : -
21.07 17:30
Оренбург – Спартак
 - : -
21.07 20:00
Ахмат – Краснодар
 - : -
21.07 20:00
Химки – Динамо Мх
 - : -
22.07 20:00
Пари НН – Рубин
 - : -
Все результаты / календарь

Гид по ЕВРО

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости