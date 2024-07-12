Малафеев заявил, что не видит фаворита среди вратарей «Зенита»
Экс-вратарь «Зенита» и сборной России Вячеслав Малафеев поделился мнением о голкиперах команды.
«Конкуренция среди вратарей «Зенита» всегда была высокой. Сейчас даже трудно назвать «первого номера». В межсезонье команду пополнил новый голкипер — Латышонок, хорошо проявивший себя в «Балтике». Миша Кержаков давно в «Зените», его авторитет не поддается сомнению. Адамов тоже регулярно получает от тренеров шансы. Я так скажу: каждый из голкиперов «Зенита» обладает своими сильными сторонами. И назвать явного фаворита в борьбе за место в стартовом составе сложно. Все зависит от их формы, от настроя и от того, как они проявят себя в конкретные моменты. Здоровая конкуренция — всегда хорошо, она мотивирует каждого из них быть лучше и постоянно прогрессировать», — цитирует Малафеева «РБ Спорт».
В летнее трансферное окно клуб приобрел у «Балтики» Евгения Латышонка, а вратарь «Зенита» Александр Васютин подписал контракт с «Акроном».
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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2
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|20.07
|15:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
|
Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
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Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
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Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
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Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
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Пари НН – Рубин
|- : -