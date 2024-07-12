Малафеев заявил, что не видит фаворита среди вратарей «Зенита»

Экс-вратарь «Зенита» и сборной России Вячеслав Малафеев поделился мнением о голкиперах команды.

«Конкуренция среди вратарей «Зенита» всегда была высокой. Сейчас даже трудно назвать «первого номера». В межсезонье команду пополнил новый голкипер — Латышонок, хорошо проявивший себя в «Балтике». Миша Кержаков давно в «Зените», его авторитет не поддается сомнению. Адамов тоже регулярно получает от тренеров шансы. Я так скажу: каждый из голкиперов «Зенита» обладает своими сильными сторонами. И назвать явного фаворита в борьбе за место в стартовом составе сложно. Все зависит от их формы, от настроя и от того, как они проявят себя в конкретные моменты. Здоровая конкуренция — всегда хорошо, она мотивирует каждого из них быть лучше и постоянно прогрессировать», — цитирует Малафеева «РБ Спорт».