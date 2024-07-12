В «Спартаке» рассказали, кто примет решение по будущему Николсона
Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев прокомментировал будущее ямайского нападающего красно-белых Шамара Николсона.
«Решение по Шамару мы будем принимать совместно внутри клуба. Нам важно понять мнение и главного тренера, и спортивного директора. На данный момент решения нет. Николсон скоро прибудет в расположение команды, а дальше будет видно», — цитирует Малышева Sport24.
27-летний Николсон еще не тренировался в «Спартаке» под руководством Деяна Станковича, так как участвовал в Кубке Америки-2024.
Контракт игрока с красно-белыми рассчитан до 2026 года.
Источник: Sport24
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