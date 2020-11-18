Генеральный директор «Краснодара» Хашиг оштрафован за высказывания о судействе в матче со «Спартаком»

Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) оштрафовал генерального директора «Краснодара» Владимира Хашига на 100 тысяч рублей за его высказывания после матча 12-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака» (1:3).

После встречи Хашиг резко раскритиковал арбитра встречи Владислава Безбородова и ВАР Кирилла Левникова. Генеральный директор «Краснодара» остался недоволен первым голом красно-белых и незасчитанным мячом «быков» на 65-й минуте матча.

По словам Хашига, победу «Спартаку» принесли «предвзятое судейство Безбородова в поле и работа ВАР Левникова».