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Генеральный директор «Краснодара» Хашиг оштрафован за высказывания о судействе в матче со «Спартаком»

18:03
Сергей Галицкий (слева) и Владимир Хашиг. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Сергей Галицкий (слева) и Владимир Хашиг. Фото Александр Федоров, "СЭ"
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Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) оштрафовал генерального директора «Краснодара» Владимира Хашига на 100 тысяч рублей за его высказывания после матча 12-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака» (1:3).

После встречи Хашиг резко раскритиковал арбитра встречи Владислава Безбородова и ВАР Кирилла Левникова. Генеральный директор «Краснодара» остался недоволен первым голом красно-белых и незасчитанным мячом «быков» на 65-й минуте матча.

По словам Хашига, победу «Спартаку» принесли «предвзятое судейство Безбородова в поле и работа ВАР Левникова».

Дополнительная информация:

https://rfs.ru/news/212712

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