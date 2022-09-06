Генеральный директор «Факела» подчеркнул вклад Олега Василенко в успехи клуба из Воронежа

Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе подчеркнул вклад Олега Василенко в успехи клуба из Воронежа.

6 сентября стало известно, что 48-летний специалист покинул пост главного тренера.

«Олег Петрович проделал колоссальный объем работы, вместе мы добились исторических результатов. Сделан огромный шаг в развитии клуба. Мы желаем Олегу Петровичу удачи, успехов. Остаемся хорошими товарищами», — цитирует Асхабадзе пресс-служба клуба.

Временно исполняющим обязанности главного тренера клуба будет Дмитрий Пятибратов.

В этом сезоне после 8 туров команда набрала 4 очка, не одержав ни одной победы, и занимает 14-е месте в турнирной таблице РПЛ.