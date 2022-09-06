Журова высказалась об отстранении Норманна от сборной Норвегии из-за перехода в «Динамо»

Депутат Госдумы Светлана Журова высказался о том, что Матиас Норманн не получит вызов в сборную Норвегии из-за перехода в московское «Динамо».

«В России всегда с благодарностью относятся к спортсменам, которые приезжают играть или выступать за нашу сборную. Достаточно вспомнить Виктора Ана и Вика Уайлда, которые оказались не нужны своим странам, но в России стали олимпийскими чемпионами. Иностранцам всегда рады, если они приезжают радовать наших болельщиков, особенно сейчас. Нужно иметь смелость решиться на такой шаг», — приводит слова Журовой ТАСС.

5 сентября главный тренер сборной Норвегии Столе Сольбаккен принял решение не вызвать в национальную команду Норманна. Футболист уже прошел медосмотр перед переходом в «Динамо».

26-летний норвежец перейдет в московский клуб из «Ростова» на правах аренды с правом выкупа.