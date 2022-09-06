Василенко прокомментировал решение покинуть пост главного тренера «Факела»

Уже бывший главный тренер «Факела» Олег Василенко прокомментировал решение покинуть клуб из Воронежа.

«Мы вместе пришли к такому решению после долгого разговора. Хочется поблагодарить генерального и спортивного директоров клуба за приглашение в столь сложный и интересный проект. Мы вместе сотворили эту удивительную историю, очень важную для города. А теперь настало время двигаться дальше. Никаких обид — это футбол. У меня остаются лишь самые добрые слова. «Факел» всегда будет в моем сердце. Желаю клубу удачи!» — цитирует Василенко пресс-служба клуба.

Временно исполняющим обязанности главного тренера клуба будет Дмитрий Пятибратов.

По итогам прошлого сезона «Факел» под руководством Василенко вышел из ФНЛ в РПЛ.

В этом сезоне после 8 туров команда набрала 4 очка, не одержав ни одной победы, и занимает 14-е месте в турнирной таблице.