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«Химки» объявят имя нового главного тренера 19 ноября

20:18
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Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков рассказал, когда клуб объявит имя нового главного тренера.

«Плюс-минус к пятнице мы должны определиться, все в наших руках, сейчас исполняющий обязанности Ющенко, ему полностью доверяем. Также остались при варианте с российским тренером, иностранных специалистов не рассматриваем. Есть кандидаты, но до пятницы уже точно определимся с выбором», — приводит слова Терюшкова ТАСС.

Ранее Терюшков опроверг информацию о возможном назначении Массимо Карреры на должность главного тренера.

25 октября «Химки» отправили в отставку Игоря Черевченко. В текущем сезоне клуб занимает 15-е место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ с 12 очками.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12942805

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Екатерина Савостина все материалы автора

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