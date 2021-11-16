«Химки» объявят имя нового главного тренера 19 ноября

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков рассказал, когда клуб объявит имя нового главного тренера.

«Плюс-минус к пятнице мы должны определиться, все в наших руках, сейчас исполняющий обязанности Ющенко, ему полностью доверяем. Также остались при варианте с российским тренером, иностранных специалистов не рассматриваем. Есть кандидаты, но до пятницы уже точно определимся с выбором», — приводит слова Терюшкова ТАСС.

Ранее Терюшков опроверг информацию о возможном назначении Массимо Карреры на должность главного тренера.

25 октября «Химки» отправили в отставку Игоря Черевченко. В текущем сезоне клуб занимает 15-е место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ с 12 очками.