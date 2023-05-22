Бабаев — о будущем Эджуке: «Думаю, он вряд ли вернется»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал «СЭ» о будущем нападающего Чидера Эджуке.

«Думаю, что он вряд ли вернется. Мы на связи с ним и с его агентом. Думаю, что в ближайшее время информация появится», — сказал Бабаев «СЭ».

Эджуке приостановил контракт с ЦСКА в июле 2022 года и перешел в немецкую «Герту», в составе которой сделал три голевые передачи в 16 матчах.