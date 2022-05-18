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Бабаев: «Надеемся, что после небольшого отдыха Марио заскучает по футболу и вернется домой»

Генеральный директор ЦСКА высказался о приостановлении карьеры Фернандеса
Читать «СЭ» в
Марио Фернандес.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал новость о том, что защитник армейцев Марио Фернандес решил приостановить карьеру.

«Безусловно, это серьезная потеря для клуба, но мы не могли не откликнутся на просьбу Марио. Фернандес более 10 лет отдавал всего себя команде, не жалея здоровья, дважды продлевал контракт. Нам удалось убедить Марио не спешить с окончательным решением о завершении карьеры и согласовать приостановку контракта. Подчеркиваю, мы надеемся, что после небольшого отдыха Марио заскучает по футболу, по нашей семье и вернется домой. Тем не менее клуб сделает все необходимое по усилению позиции правого защитника», — приводит слова Бабаева пресс-служба клуба.

В нынешнем сезоне 31-летний Фернандес забил два мяча в 29 матчах за ЦСКА во всех турнирах. Контракт защитника с московским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Марио Фернандес
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Роман Бабаев
2
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2
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3
 Сочи 29 16 5 8 49-29 53
4
 Краснодар 29 14 7 8 41-29 49
5
 ЦСКА 29 14 5 10 38-29 47
6
 Локомотив 29 12 9 8 42-39 45
7
 Ахмат 29 13 2 14 35-37 41
8
 Кр. Советов 29 12 5 12 39-35 41
9
 Ростов 29 10 8 11 47-47 38
10
 Спартак 29 10 8 11 36-39 38
11
 Н. Новгород 29 7 9 13 25-39 30
12
 Урал 29 7 9 13 25-34 30
13
 Химки 29 6 11 12 32-46 29
14
 Рубин 29 8 5 16 33-54 29
15
 Уфа 29 5 12 12 27-39 27
16
 Арсенал 29 5 8 16 29-57 23
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 - : -
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