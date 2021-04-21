Бабаев прокомментировал пожизненную дисквалификацию арбитра Вилкова

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал дисквалификацию арбитра Михаила Вилкова.

— Как вы считаете, кто-то кроме Вилкова заслуживает такого наказания?

— Я бы не хотел говорить о персоналиях. Я не знаю, почему именно Вилков. У меня нет никаких данных и инсайдов. Наверное, у руководства судейского комитета они есть. Поэтому и принято такое решение. Мы считаем, что это правильно. Если есть основания полагать , что доверие утрачено, значит есть только такой выход.

В понедельник, 19 апреля, глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц заявил следующее: «Было принято решение отстранить Михаила Вилкова от судейства в связи с утратой доверия. Матч «Локомотива» и «Ростова» стал главной причиной такого решения — последней каплей. С самим Вилковым я не общался, но ему об этом решении сообщили».

(Севастиан Терлецкий)