Гендиректор «Зенита» оштрафован на 200 тысяч рублей и получил замечание за высказывания

Заместитель председателя комитета по этике Владимир Пильгуй рассказал «СЭ» о санкциях к генеральному директору «Зенита» Александра Медведева.

Ранее «Спартак» обратился с просьбой дать оценку словам Медведева в адрес московского клуба.

— Медведев оштрафован на 200 тысяч рублей и получил замечание, — заявил «СЭ» Пильгуй. — Он оштрафован на меньшую сумму, чем Кикнадзе, так как с его стороны была допущена глупая шутка, сказанная не в то время. Руководитель не может позволять себе такие оскорбительные оправдания действий своих футболистов. Но его слова не несут за собой серьёзных последствий. (Севастиан Терлецкий)