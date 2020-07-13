В пятницу комитет по этике должен рассмотреть обращение «Спартака» по поводу слов Медведева

Председатель комитета по этике РФС Семен Андреев рассказал «СЭ» о дате рассмотрения письма со стороны «Спартака» с просьбой дать оценку словам генерального директора «Зенита» Александра Медведева.

— Есть приблизительная дата рассмотрения дела — 17 июля, — сказал он «СЭ». — По Кикнадзе или Карпину никто не обращался. (Севастиан Терлецкий)

Напомним, что после матча «Краснодар» — «Зенит» (2:4), который стал для петербургской команды чемпионским, в сети появилось видео, на котором Артем Дзюба и Сердар Азмун имитируют половой акт. Медведев же в интервью ТАСС заявил, что футболисты просто дурачились, и отметил, что происходящее на видео — отсылка к будущему матчу против «Спартака».

В среду, 8 июля, в распоряжении «СЭ» появилось письмо в адрес председателя комитета по этике РФС Семена Андреева за подписью зампредседателя совета директоров «Спартака» Сергея Михайлова с просьбой дать оценку словам Медведева. Владелец «Спартака» Леонид Федун отметил, что болельщики красно-белых возмущены высказываниями Медведева.