Гендиректор «Спартака» включил футболиста «Зенита» в пятерку лучших игроков года

В полночь «СЭ» назовет лучшего футболиста 2023 года в России. В голосовании нашего издания приняли участие 16 профессиональных тренеров, 16 топ-менеджеров, 16 журналистов «СЭ» и болельщики на сайте.

А как голосовали авторитетные тренеры и известные менеджеры?

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев поставил на первое место нападающего команды Квинси Промеса.

Также в его пятерку вошли: Александр Головин («Монако», Франция), Клаудиньо («Зенит»), Руслан Литвинов, Михаил Игнатов (оба «Спартак»).