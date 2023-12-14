Гендиректор «Крыльев Советов» Андреев назвал Малкома лучшим игроком года

В полночь «СЭ» назовет лучшего футболиста 2023 года в России. В голосовании нашего издания приняли участие 16 профессиональных тренеров, 16 топ-менеджеров, 16 журналистов «СЭ» и болельщики на сайте.

А как голосовали авторитетные тренеры и известные менеджеры?

Генеральный директор «Крыльев Советов» Вадим Андреев поставил на первое место бывшего нападающего «Зенита» Малкома, который летом перешел в саудовский «Аль-Хиляль».

Также в его пятерку вошли: Бенхамин Гарре («Крылья Советов»), Александр Головин («Монако», Франция), Вендел («Зенит»), Максим Глушенков («Локомотив»).