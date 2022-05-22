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22 мая, 12:44

Колыванов — об уходе Дзюбы: «Он очень многое дал «Зениту»

Игорь Колыванов отреагировал на уход Артема Дзюбы из «Зенита»
Виктория Кравченко
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Футбольный тренер Игорь Колыванов отреагировал на уход Артема Дзюбы из «Зенита». О решении покинуть клуб футболист сообщил ранее, 22 мая.

«Понятное дело, что Дзюба привык играть в основном составе. Он очень многое дал «Зениту». В РПЛ он всегда был одним из лучших на поле, много забивал и вел команду за собой. Но Артему уже 34 года, и нужно потихоньку освобождать дорогу молодым. В любом случае клуб обязан сказать ему спасибо за те годы, что нападающий провел в Санкт-Петербурге, ведь он забил огромное количество важных мячей», — цитирует Колыванова RT.

Дзюба присоединился к «Зениту» в июле 2015 года. За семь лет он провел в составе сине-бело-голубых 249 матчей, забил 108 мячей и сделал 71 результативную передачу, установив множество рекордов. Вместе с «Зенитом» он четырежды выиграл Российскую Премьер-лигу, два Кубка и четыре Суперкубка страны.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1006273-kolyvanov-dzyuba-uhod-zenit
Артем Дзюба
Игорь Колыванов
ФК Зенит
0
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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23.07 20:00
Ростов – Динамо
 0 : 2
24.07 17:30
Химки – Зенит
 1 : 3
24.07 20:00
Локомотив – Арсенал
 3 : 1
24.07 20:00
Рубин – Спартак
 1 : 0
25.07 17:30
Урал – Краснодар
 0 : 3
25.07 19:00
Кр. Советов – Ахмат
 1 : 2
25.07 20:00
ЦСКА – Уфа
 1 : 0
26.07 19:00
Н. Новгород – Сочи
 1 : 0
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

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Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

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П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

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Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
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Максимилиано Кофрие

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 17 1 4
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