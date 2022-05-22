Футбольный тренер Игорь Колыванов отреагировал на уход Артема Дзюбы из «Зенита». О решении покинуть клуб футболист сообщил ранее, 22 мая.

«Понятное дело, что Дзюба привык играть в основном составе. Он очень многое дал «Зениту». В РПЛ он всегда был одним из лучших на поле, много забивал и вел команду за собой. Но Артему уже 34 года, и нужно потихоньку освобождать дорогу молодым. В любом случае клуб обязан сказать ему спасибо за те годы, что нападающий провел в Санкт-Петербурге, ведь он забил огромное количество важных мячей», — цитирует Колыванова RT.

Дзюба присоединился к «Зениту» в июле 2015 года. За семь лет он провел в составе сине-бело-голубых 249 матчей, забил 108 мячей и сделал 71 результативную передачу, установив множество рекордов. Вместе с «Зенитом» он четырежды выиграл Российскую Премьер-лигу, два Кубка и четыре Суперкубка страны.