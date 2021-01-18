Гендиректор «Рубина» рассказал, как клуб определит «лишнего» легионера в составе

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов в разговоре с «СЭ» прокомментировал ситуацию с превышением лимита на легионеров и разрыв контракта с Сагитовым.

— Сейчас в составе «Рубина» 9 легионеров. С кем думаете расстаться?

— Тот из легионеров, кто выиграет конкуренцию по итогам сборов, тот и останется.

— Почему разорвали контракт с Сагитовым?

— Потому что не проходит в состав. Не видим смысла в дальнейшем сотрудничестве, то есть он проигрывал всем конкуренцию, поэтому и отпустили.

— Ведете ли сейчас с кем-то переговоры? И на какие позиции ищете новичков?

— Давайте я оставлю это при себе.

(Екатерина Звенигородская)