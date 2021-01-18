Гендиректор «Рубина» рассказал, как клуб определит «лишнего» легионера в составе
11:19
Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов в разговоре с «СЭ» прокомментировал ситуацию с превышением лимита на легионеров и разрыв контракта с Сагитовым.
— Сейчас в составе «Рубина» 9 легионеров. С кем думаете расстаться?
— Тот из легионеров, кто выиграет конкуренцию по итогам сборов, тот и останется.
— Почему разорвали контракт с Сагитовым?
— Потому что не проходит в состав. Не видим смысла в дальнейшем сотрудничестве, то есть он проигрывал всем конкуренцию, поэтому и отпустили.
— Ведете ли сейчас с кем-то переговоры? И на какие позиции ищете новичков?
— Давайте я оставлю это при себе.
(Екатерина Звенигородская)
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