Трошечкин — о задачах «Пари НН» в РПЛ: «Мы будем продолжать бороться за чемпионство»

Полузащитник «Пари НН» Александр Трошечкин рассказал «СЭ», какие задачи ставит перед собой клуб. 22 октября нижегородцы проиграли «Спартаку» (0:2) в 12-м туре РПЛ.

«Каждый спортсмен ставит перед собой максимальные цели, и мы будем продолжать бороться за чемпионство. Мы стараемся обеспечивать результат, чтобы клуб был узнаваем в стране. Красно-белые всегда играют непредсказуемо. Но в «Спартаке» никогда не бывает спокойно», — сказал Александр Трошечкин в разговоре с корреспондентом «СЭ» Софьей Грецкой.

«Спартак» набрал 20 очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице РПЛ. «Пари НН» опустился на восьмую строчку (17 очков).

В 13-м туре РПЛ красно-белые 28 октября сыграют на вызде с «Факелом», а нижегородцы 29 октября примут «Сочи».