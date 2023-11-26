Гендиректор «Пари НН» о поражении от «Ростова»: «Сегодня был не наш день»

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов прокомментировал «СЭ» поражение нижегородцев от «Ростова» (0:1) в матче 16-го тура РПЛ.

«Результат — на табло. Нам сегодня не повезло. Мы были подготовлены не хуже. Но одна роковая ошибка привела к пенальти и определила исход игры. Сегодня был не наш день», — сказал Мелик-Гусейнов «СЭ».

При этом функционер отметил, что клуб согласен с решением главного арбитра Яна Бобровского в эпизоде с назначенным пенальти в ворота нижегородцев.

«Мы согласны с решением арбитра. Наш игрок допустил ошибку. Доказывать обратное никто не собирается», — добавил Мелик-Гусейнов.

«Пари НН» занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ с 21 очком в 16 матчах.

В следующем, 17-м туре нижегородцы примут на своем поле «Урал», игра состоится 3 декабря.