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Сегодня, 22:28

Гендиректор «Пари НН» о поражении от «Ростова»: «Сегодня был не наш день»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов прокомментировал «СЭ» поражение нижегородцев от «Ростова» (0:1) в матче 16-го тура РПЛ.

«Результат — на табло. Нам сегодня не повезло. Мы были подготовлены не хуже. Но одна роковая ошибка привела к пенальти и определила исход игры. Сегодня был не наш день», — сказал Мелик-Гусейнов «СЭ».

При этом функционер отметил, что клуб согласен с решением главного арбитра Яна Бобровского в эпизоде с назначенным пенальти в ворота нижегородцев.

«Мы согласны с решением арбитра. Наш игрок допустил ошибку. Доказывать обратное никто не собирается», — добавил Мелик-Гусейнов.

«Пари НН» занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ с 21 очком в 16 матчах.

В следующем, 17-м туре нижегородцы примут на своем поле «Урал», игра состоится 3 декабря.

Футбол
РПЛ
ФК Нижний Новгород
ФК Ростов
Давид Мелик-Гусейнов
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 10 3 3 33-14 33
2
 Краснодар 16 9 5 2 25-13 32
3
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
4
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
5
 Кр. Советов 16 7 5 4 34-24 26
6
 ЦСКА 16 6 7 3 29-23 25
7
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
8
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
9
 Пари НН 16 6 3 7 14-15 21
10
 Ростов 16 5 5 6 24-27 20
11
 Факел 16 5 4 7 14-18 19
12
 Урал 16 5 4 7 18-25 19
13
 Оренбург 16 3 5 8 17-25 14
14
 Ахмат 16 3 4 9 16-22 13
15
 Балтика 16 3 3 10 12-23 12
16
 Сочи 16 3 1 12 16-28 10
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25.11 13:00
Кр. Советов – Локомотив
 3 : 3
25.11 15:15
Зенит – Сочи
 3 : 0
25.11 17:30
ЦСКА – Динамо
 2 : 3
25.11 19:45
Балтика – Спартак
 0 : 2
26.11 12:00
Оренбург – Ахмат
 1 : 1
26.11 14:00
Урал – Краснодар
 3 : 1
26.11 16:30
Рубин – Факел
 1 : 0
26.11 19:00
Ростов – Пари НН
 1 : 0
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

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Джон Кордоба

Краснодар

 8
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Бенхамин Гарре

Крылья Советов

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П
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Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 5
И К Ж
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Пари Нижний Новгород

 13 1 3
Брайан Мансилья

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