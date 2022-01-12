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Сегодня, 17:57

Брестское «Динамо» арендовало Колмакова у «Сочи»

Евгений Петров
Корреспондент

Брестское «Динамо» взяло в аренду полузащитника «Сочи» Максима Колмакова, сообщает официальный сайт белорусского клуба. Соглашение рассчитано до конца 2022 года.

19-летний россиянин выступает на позиции атакующего полузащитника. Ранее он дебютировал в основном составе «Сочи» в рамках квалификации Лиги конференций против азербайджанской «Кешли».

Футболист регулярно привлекался к тренировкам с главной командой российского клуба. Он также выступал в молодежном первенстве, где за четырнадцать матчей забил семь мячей и отдал две голевые передачи.

Колмков стал вторым игроком «Сочи», который проведет 2022 год в «Динамо-Брест» на правах аренды. Ранее состав команды пополнил защитник Вадим Милютин.

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