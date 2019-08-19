Гендиректор «Локомотива»: «Есть предварительная договоренность о проведении матчей Лиги чемпионов в «Лужниках»

«Локомотив» достиг предварительной договоренности о проведении домашних матчей группового турнира Лиги чемпионов на стадионе «Лужники», однако окончательное решение будет принято после жеребьевки турнира. Об этом сообщил генеральный директор московского клуба Василий Кикнадзе.

— Мы будем принимать решение, когда будем понимать состав группы, в которую попадем, — сказал Кикнадзе. — Будем исходить и со спортивной, и с коммерческой точки зрения, и с точки зрения мнения болельщиков. Постараемся все учесть и максимально быстро принять решение. Его нам надо будет принять практически в течении нескольких часов после жеребьевки. Предварительная договоренность с «Лужниками» имеется, там готовы нас принять.

— Говорят, там поле убито после концертов.

— Что значит убито? Съездите и посмотрите. Траву когда засеяли? Все нормально, все можно успеть. Наш специалист по газонам, один из лучших в стране, считает, что «Лужники» с этой задачей справятся, и проблем с газоном не будет.

Вместимость стадиона «РЖД Арена», где играет «Локомотив», составляет порядка 28 тысяч зрителей. Вместимость БСА «Лужники» — 81 тысяча зрителей. Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов пройдет 29 августа. (Александр Рогулев)