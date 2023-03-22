Билялетдинов считает, что у «Зенита» нет проблем за 10 туров до конца чемпионата

Бывший полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов оценил выступление «Зенита» после зимней паузы.

«Может быть, игроки «Зенита» не вышли на пик формы после сборов. Все равно наскребли свои очки, а «Спартак» потерял их. Прошло три тура, а воз и ныне там. То есть, 10 туров до конца чемпионата, а разрыв не сокращается, поэтому, какие проблемы? У Семака пока нет проблем», — приводит слова Билялетдинова «Евро-Футбол.Ру».

В матче 20-го тура РПЛ сине-бело-голубые потерпели поражение от ЦСКА (0:1). Однако «Зенит» с 48 набранными очками продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата России.