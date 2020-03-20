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«Где мне теперь найти новую люстру?» Челлендж Крала вышел из-под контроля

11:28
Алекс Крал. Фото Instagram.
Алекс Крал. Фото Instagram.
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Полузащитник «Спартака» Алекс Крал стал новым участником челленджа «Оставайся дома». Он почеканил рулоном туалетной бумаги.

Правда, чех не рассчитал своих возможностей и удар чуть не разбил люстру в комнате.

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 244 517 человек. Умерших — 10 030, выздоровевших — 86 025. В России на данный момент подтверждено 199 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Испания, Германия, США.

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса. Полный список // Кто из спортсменов заболел коронавирусом. К сожалению, список пополняется

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Материалы сюжета: Коронавирус и спорт: мировая угроза-2020




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