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Сегодня, 12:30

Газзаев: «Игрокам «Зенита» после пяти чемпионств подряд сложно найти мотивацию»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Игроки «Зенита» Вильсон Изидор и Матео Кассьерра.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в интервью «СЭ» объяснил последние неудачи «Зенита» в чемпионате России.

— «Зенит» в Москве уступил «Локомотиву». Считаю, результат закономерен. Но пока рано говорить об игровом кризисе команды Сергея Семака. Питерцы всего в двух очках от лидирующего «Краснодара».

Хотя 6 поражений в сезоне с учетом Кубка — это, конечно, многовато. Думаю, все дело в психологии, в мотивации. Когда ты пять раз подряд выигрываешь чемпионат, уже тяжело настраиваться на следующие победы на внутренней арене. Зато против тебя остальные команды играют с запредельным настроем. Вот это и проявилось в матче РПЛ с «Локомотивом и в кубковой встрече с «Динамо».

И здесь я бы не критиковал только бразильцев — тех же Вендела, Клаудиньо. Нужно говорить о всей команде в целом. Выиграть чемпионат России один раз — не так сложно, как потом в течение шести-семи лет удержаться на вершине. Вот это уже большое искусство тренера и профессионализм футболистов, которые каждый день должны доказывать, что они лучшие в своем деле. Так, в частности, происходит в «Реале», «Барселоне», «Манчестер Сити», «Баварии», других ведущих европейских клубах. Так что игрокам «Зенита» пора понять, что на неполных оборотах до золота не доедешь. Никто с ними в поддавки играть не собирается.

Вообще чемпионат у нас очень интересный. Плотность в таблице высокая. И сейчас на титул претендуют «Краснодар», «Зенит», «Динамо», ЦСКА, «Локомотив». В теории даже «Крылья», которые пока идут на 4-м месте, еще могут преподнести сюрприз весной.

Погодные условия во&nbsp;время матча ЦСКА&nbsp;&mdash; &laquo;Ростов&raquo;. «Зачем возвращаться на «весну-осень»? Матч ЦСКА стоило сдвинуть на март». Газзаев — о снегопаде, «Зените» и Абаскале

Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Валерий Газзаев
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 17 10 5 2 27-14 35
2
 Зенит 17 10 3 4 34-17 33
3
 Динамо 17 8 7 2 28-21 31
4
 Кр. Советов 17 8 5 4 36-24 29
5
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
6
 Локомотив 17 7 7 3 27-23 28
7
 Спартак 17 8 3 6 24-24 27
8
 Рубин 17 7 4 6 16-21 25
9
 Пари НН 17 7 3 7 15-15 24
10
 Ростов 17 5 5 7 24-29 20
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 17 5 4 8 18-26 19
13
 Ахмат 17 4 4 9 18-23 16
14
 Оренбург 17 3 5 9 18-27 14
15
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
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30 тур
8.12 19:00
Локомотив – Урал
 - : -
9.12 14:00
Спартак – Кр. Советов
 - : -
9.12 16:30
Ахмат – Ростов
 - : -
9.12 19:45
Зенит – Пари НН
 - : -
10.12 14:00
Факел – Динамо
 - : -
10.12 16:30
Сочи – Оренбург
 - : -
10.12 19:45
Краснодар – ЦСКА
 - : -
10.12 19:45
Балтика – Рубин
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 13
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 14 1 3
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 14 1 4
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