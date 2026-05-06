«Ростов» получил лицензию для участия в РПЛ на новый сезон
В среду, 6 мая, на заседании комиссии по лицензированию РФС было принято решение о выдаче «Ростову» лицензии для участия в Премьер-лиге на сезон-2026/27, информирует клубная пресс-служба.
В «Ростове» подчеркнули, что клуб менее чем за год выполнил необходимые условия, в частности, существенно сократил большую задолженность, с которой вступил в этот сезон.
«Ростов» (30 очков) после 28 туров занимает в чемпионате России-2025/26 десятое место.
В марте появилась информация, что «Ростов» мог пропустить гостевой матч против «Пари НН» в 23-м туре РПЛ из-за финансовых проблем.
Источник: ФК
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|Оренбург – Локомотив
|- : -
|15.08
|14:00
|Родина – Акрон
|- : -
|15.08
|16:15
|ЦСКА – Факел
|- : -
|15.08
|18:30
|Ростов – Рубин
|- : -
|15.08
|20:45
|Краснодар – Ахмат
|- : -
|16.08
|14:30
|Зенит – Динамо
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Артур Гарибян
Родина
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|П
|
|
Виктор Окишор
Динамо
|2
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Андрей Лангович
Ростов
|2
|И
|К
|Ж
|
|
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|1
|1
|
|
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|0
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|0
|0
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