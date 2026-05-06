«Ростов» получил лицензию для участия в РПЛ на новый сезон

В среду, 6 мая, на заседании комиссии по лицензированию РФС было принято решение о выдаче «Ростову» лицензии для участия в Премьер-лиге на сезон-2026/27, информирует клубная пресс-служба.

В «Ростове» подчеркнули, что клуб менее чем за год выполнил необходимые условия, в частности, существенно сократил большую задолженность, с которой вступил в этот сезон.

«Ростов» (30 очков) после 28 туров занимает в чемпионате России-2025/26 десятое место.

В марте появилась информация, что «Ростов» мог пропустить гостевой матч против «Пари НН» в 23-м туре РПЛ из-за финансовых проблем.

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