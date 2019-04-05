Газзаев - про "Спартак" - ЦСКА: "На кону стоит репутация клуба"

Бывший главный тренер армейцев и сборной России Валерий Газзаев в интервью "СЭ" поделился мнением о центральном матче 22-го тура "Спартак" - ЦСКА.

– Обидная ничья с "Уфой" станет для ЦСКА хорошей встряской перед дерби?

– Я на это надеюсь. Начиная с 2002 года, ЦСКА является одним из флагманов российского футбола. И такие ничьи с "Уфой", когда в концовке упускается победа, равносильны поражению… Нельзя терять очки на заключительном отрезке чемпионата! И не надо, как я замечал ранее, искать отговорки, сетовать на нехватку опыта и возраста. Конечно, армейцы расстроены таким результатом. Но на дерби должны собраться. Предстоит игра за шесть очков. Надеюсь, ЦСКА выйдет на поле с мощной мотивацией, максимальной концентрацией, самоотдачей. На кону стоит репутация клуба. А самое главное – разыгрывается путевка в Лигу чемпионов.

– Какая позиция, может быть, конкретный футболист вызывают у вас наибольшие опасения перед матчем со "Спартаком"?

– Было бы неправильно с моей стороны указывать на какие-либо недостатки в игре или составе армейцев. У команды есть главный тренер. Это его прерогатива. В ЦСКА сейчас собраны молодые, талантливые футболисты с неплохой перспективой.

– За центр обороны не тревожно?

– Хочу сказать добрые слова про Дивеева. Я за ним внимательно, основательно наблюдал. Абсолютно уверен, что это будущий игрок сборной России. У меня в этом нет никаких сомнений. Что касается стартового состава армейцев, думаю, с первых минут появится Ахметов. (Виталий Айрапетов)

Полностью интервью Газзаева

"Спартак" – ЦСКА: чемпионат России, РПЛ, 22-й тур, 6 апреля 2019, онлайн-трансляция матча – в 19.00 (мск)