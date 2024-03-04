Газзаев — об Абаскале, уехавшем в Москву: «Пожимаю плечами. Редкое явление»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в интервью «СЭ» прокомментировал решение наставника «Спартака» Гильермо Абаскаля улететь в Москву за несколько часов до начала выездного матча 19-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:0).

«Решение Абаскаля уехать в Москву смотреть матч на базе? Не знаю, как это комментировать. Пожимаю плечами. Редкое явление. Может, «Спартаку» тогда вообще лучше без него играть? (улыбается) Ну как можно было уехать и не быть с командой?

«Спартак» вообще уже приучил всех к сюрпризам. С бровки командой руководил помощник Абаскаля, а ему помогал Джикия — действующий футболист... И красно-белые в итоге сыграли блестяще (смеется). Вот и пойди разберись, в чем там причина», — заявил Газзаев.

После 19 туров «Спартак» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 31 набранное очко. Отставание красно-белых от лидирующего «Краснодара» составляет 8 очков.

10 марта московский клуб сыграет против «Факела». Встреча пройдет на стадионе «Лужники». Начало — в 19.00 мск.