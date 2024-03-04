Ари заявил, что хотел бы открыть собственную школу в Москве или в Краснодаре

Бывший нападающий «Спартака», «Локомотива» и «Краснодара» Ари признался, что хотел бы открыть собственную школу в Москве или в Краснодаре.

— Да, конечно! Я много об этом думаю. Мне нравится помогать в тренировочной работе, делиться своим опытом и наблюдать за развитием маленьких футболистов, — цитирует Ари «РБ Спорт».