Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 12:00

Газзаев и Семин — о матче за чемпионство между «Локомотивом» и ЦСКА в 2002 году: «Золотой матч был равный и неяркий»

Игорь Рабинер
Обозреватель
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
2002 год. Юрий Семин после победы «Локомотива» в «Золотом матче» против ЦСКА (1:0).
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Многократные чемпионы России тренеры Валерий Газзаев и Юрий Семин в интервью обозревателю «СЭ» перед ретроматчем ЦСКА и «Локомотива» вспомнили золотой матч двух этих клубов в 2002 году.

— Считаете ли вы справедливым исход золотого матча-2002? Какую слабую сторону соперника в той игре вы планировали использовать, и удалось ли это?

Газзаев: — Считаю несправедливым, потому что проводить вынесенные за рамки первенства «золотые матчи» вообще считаю неправильным. Есть чемпионат, и в нем по всем ключевым показателям — количеству побед, забитым голам, разности мячей — мы заняли первое место (объективности ради, еще по двум показателям — личным встречам и пропущенным мячам — преимущество было у «Локомотива», — Прим. И.Р). Кроме очков, по которым было равенство. Второй раз в карьере я попал в одну и ту же ситуацию — так было в 1996 году с «Аланией» против «Спартака» и в 2002-м с ЦСКА против «Локомотива». К сожалению, оба «золотых матча» мы проиграли.

Считаю, что проводить такие встречи надо только тогда, когда все показатели у клубов одинаковые. Но такое бывает крайне редко. После 2002 года, кстати, «золотые матчи» отменили, и в 2006 году, когда мы набрали одинаковое количество очков со «Спартаком» при Владимире Григорьевиче Федотове, но у нас были лучше показатели, ЦСКА стал чемпионом. Абсолютно правильное решение!

К тому же надо понимать, что удержать чемпионское звание всегда тяжелее, чем завоевать его один раз. Потому что против действующего чемпиона выходят с особым настроем, и даже клуб, занимающий последнее место, проводит против него свой лучший матч. И это правильно! Но правильно, на мой взгляд, и то, чтобы при равенстве очков в итоговой таблице приоритет был у клуба, который защищает звание. Потому что сделать это требует особого таланта и мастерства. И показывает качества руководителя клуба и тренера команды. А тому, кто преследует, — легче, на нем нет психологической нагрузки защиты титула.

Что же касается самой игры в 2002 году, то она была очень трудная и абсолютно равная. «Локомотив» выиграл — 1:0, Лоськов забил. Думаю, что Нигматуллин в какой-то степени мог спасти в том эпизоде. Но это уже история. Когда на кону — победа в национальном первенстве, неудивительно, что матч был очень осторожным, жестким и принципиальным.

Две хорошие команды претендовали на победу в чемпионате, и говорить о красоте футбола тут не приходилось. Задачей был исключительно результат. Если бы мы 90 минут только оборонялись, а на 91-й забили победный мяч, я бы сказал, что это был великолепный матч. Недаром родоначальники игры англичане когда-то сказали, что самое красивое в футболе — это счет на табло.

Начиная с 2002 года, мы потихонечку росли и, что важно, ни на день не останавливались в развитии, не удовлетворялись тем, что есть. В финале Кубка УЕФА-2005 даже по сравнению с чемпионством-2003 семь из 11 позиций в стартовом составе у нас было новых. Потому что для национального чемпионата прежнего уровня хватало, но на международной арене для побед нужен был новый. Качество игроков, уровень тренировочного процесса, эмоциональная сторона — мы должны были расти во всем. И мы росли, и каждая не только победа, но и поражение нам в этом помогало. Допускаю, что, не проиграй мы тот «золотой матч», то не извлекли бы правильных уроков и не сделали следующих шагов к Кубку УЕФА.

21 ноября 2002 года. Москва. ЦСКА - &quot;Локомотив&quot; - 0:1. Дмитрий Лоськов и Сергей Овчинников с чемпионским кубком.

Семин: — Я считаю итог «золотого матча» справедливым, он — несправедливым, ха-ха! ЦСКА думает, что вообще той игры не должно было быть... Каждый находится на своей территории. Я защищаю красно-зеленые цвета, Валера — красно-синие. Правда у каждого своя.

ЦСКА всегда очень сильно начинал матчи. Это мы должны были учесть (судя по тому, что победный мяч Дмитрий Лоськов забил на 7-й минуте, — учли, — Прим. И.Р.). Что касается своих козырей, то мы хотели больше владеть мячом. У нас, думаю, это не совсем получилось — но задача такая была.

Мне кажется, матч был вообще равный. Наверное, его нельзя назвать ярким, но он был чересчур напряженным. На кону были золотые медали и прямой выход в группу Лиги чемпионов (тут Юрий Палыч запамятовал — в 2003 году «Локомотиву» для этого пришлось обыгрывать «Шахтер» — 0:1, 3:1, в то время как ЦСКА нужно было проходить на этап больше, и он оступился на «Вардаре», — Прим. И.Р.).

Еще один важный момент — я же как игрок был участником золотых матчей чемпионата СССР 1970 года в Ташкенте между московскими «Динамо» и ЦСКА. В первом сыграли вничью, во втором проиграли (0:0, 3:4). Наверное, что-то у меня отложилось, и отдельные моменты я учитывал. Основной — тот, что на такие матчи игроков настраивать не надо.

Должен быть индивидуальный подход к каждому, и самое главное — чтобы они не перегорели, не перенастроились. Это была основная задача. С кем-то отдельный разговор провел, но чисто тактического плана. И в плане подготовки упор был сделан только на основу предстоящей игры. Можно сказать, я их «отпустил», оставил в покое, чтобы они свободно себя чувствовали. Стало ли уроком, что Константин Бесков, тренировавший в 1970 году «Динамо», всегда накручивал команду перед решающими матчами? Может быть, это и учел. К такому матчу накручивать не стоит. Такое с нами в Ташкенте против ЦСКА, наверное, и получилось.

Юрий Семин и&nbsp;Валерий Газзаев. «После победы ЦСКА в Кубке УЕФА Юра сказал моей жене: «Ты не представляешь, что он сделал!» Семин и Газзаев — перед ретроматчем

Футбол
ФК Локомотив (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Валерий Газзаев
Юрий Семин
0
Читайте также
Перешел в «Рубин» из «Барсы» и грустил в отеле с видом на Кремль. Удивительная карьера Сонга
Медведев в трех сетах проиграл Синнеру в полуфинале Итогового турнира ATP
Скончалась актриса из спектакля «А зори здесь тихие» Татьяна Стрельцова
Байден: конфликты вокруг Украины и Израиля обернутся прогрессом для мира
Военное крыло ХАМАС потеряло связь с группами, отвечающими за жизнь заложников
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Агент Адигезалов заявил, что Рябчук выделяется на фоне других игроков в сборной Молдавии

Газзаев — об уходе из ЦСКА в 2008-м: «Команда была готова к большим свершениям в Лиге чемпионов»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
4
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
7
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 15 3 1 11 16-25 10
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
25.11 13:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
25.11 15:15
Зенит – Сочи
 - : -
25.11 17:30
ЦСКА – Динамо
 - : -
25.11 19:45
Балтика – Спартак
 - : -
26.11 12:00
Оренбург – Ахмат
 - : -
26.11 14:00
Урал – Краснодар
 - : -
26.11 16:30
Рубин – Факел
 - : -
26.11 19:00
Ростов – Пари НН
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 12
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 7
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 7
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 4
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 12 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 12 1 4
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 11 1 3
Вся статистика

Наши в НХЛ

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости