Газзаев и Семин — о матче за чемпионство между «Локомотивом» и ЦСКА в 2002 году: «Золотой матч был равный и неяркий»

Многократные чемпионы России тренеры Валерий Газзаев и Юрий Семин в интервью обозревателю «СЭ» перед ретроматчем ЦСКА и «Локомотива» вспомнили золотой матч двух этих клубов в 2002 году.

— Считаете ли вы справедливым исход золотого матча-2002? Какую слабую сторону соперника в той игре вы планировали использовать, и удалось ли это?

Газзаев: — Считаю несправедливым, потому что проводить вынесенные за рамки первенства «золотые матчи» вообще считаю неправильным. Есть чемпионат, и в нем по всем ключевым показателям — количеству побед, забитым голам, разности мячей — мы заняли первое место (объективности ради, еще по двум показателям — личным встречам и пропущенным мячам — преимущество было у «Локомотива», — Прим. И.Р). Кроме очков, по которым было равенство. Второй раз в карьере я попал в одну и ту же ситуацию — так было в 1996 году с «Аланией» против «Спартака» и в 2002-м с ЦСКА против «Локомотива». К сожалению, оба «золотых матча» мы проиграли.

Считаю, что проводить такие встречи надо только тогда, когда все показатели у клубов одинаковые. Но такое бывает крайне редко. После 2002 года, кстати, «золотые матчи» отменили, и в 2006 году, когда мы набрали одинаковое количество очков со «Спартаком» при Владимире Григорьевиче Федотове, но у нас были лучше показатели, ЦСКА стал чемпионом. Абсолютно правильное решение!

К тому же надо понимать, что удержать чемпионское звание всегда тяжелее, чем завоевать его один раз. Потому что против действующего чемпиона выходят с особым настроем, и даже клуб, занимающий последнее место, проводит против него свой лучший матч. И это правильно! Но правильно, на мой взгляд, и то, чтобы при равенстве очков в итоговой таблице приоритет был у клуба, который защищает звание. Потому что сделать это требует особого таланта и мастерства. И показывает качества руководителя клуба и тренера команды. А тому, кто преследует, — легче, на нем нет психологической нагрузки защиты титула.

Что же касается самой игры в 2002 году, то она была очень трудная и абсолютно равная. «Локомотив» выиграл — 1:0, Лоськов забил. Думаю, что Нигматуллин в какой-то степени мог спасти в том эпизоде. Но это уже история. Когда на кону — победа в национальном первенстве, неудивительно, что матч был очень осторожным, жестким и принципиальным.

Две хорошие команды претендовали на победу в чемпионате, и говорить о красоте футбола тут не приходилось. Задачей был исключительно результат. Если бы мы 90 минут только оборонялись, а на 91-й забили победный мяч, я бы сказал, что это был великолепный матч. Недаром родоначальники игры англичане когда-то сказали, что самое красивое в футболе — это счет на табло.

Начиная с 2002 года, мы потихонечку росли и, что важно, ни на день не останавливались в развитии, не удовлетворялись тем, что есть. В финале Кубка УЕФА-2005 даже по сравнению с чемпионством-2003 семь из 11 позиций в стартовом составе у нас было новых. Потому что для национального чемпионата прежнего уровня хватало, но на международной арене для побед нужен был новый. Качество игроков, уровень тренировочного процесса, эмоциональная сторона — мы должны были расти во всем. И мы росли, и каждая не только победа, но и поражение нам в этом помогало. Допускаю, что, не проиграй мы тот «золотой матч», то не извлекли бы правильных уроков и не сделали следующих шагов к Кубку УЕФА.

Семин: — Я считаю итог «золотого матча» справедливым, он — несправедливым, ха-ха! ЦСКА думает, что вообще той игры не должно было быть... Каждый находится на своей территории. Я защищаю красно-зеленые цвета, Валера — красно-синие. Правда у каждого своя.

ЦСКА всегда очень сильно начинал матчи. Это мы должны были учесть (судя по тому, что победный мяч Дмитрий Лоськов забил на 7-й минуте, — учли, — Прим. И.Р.). Что касается своих козырей, то мы хотели больше владеть мячом. У нас, думаю, это не совсем получилось — но задача такая была.

Мне кажется, матч был вообще равный. Наверное, его нельзя назвать ярким, но он был чересчур напряженным. На кону были золотые медали и прямой выход в группу Лиги чемпионов (тут Юрий Палыч запамятовал — в 2003 году «Локомотиву» для этого пришлось обыгрывать «Шахтер» — 0:1, 3:1, в то время как ЦСКА нужно было проходить на этап больше, и он оступился на «Вардаре», — Прим. И.Р.).

Еще один важный момент — я же как игрок был участником золотых матчей чемпионата СССР 1970 года в Ташкенте между московскими «Динамо» и ЦСКА. В первом сыграли вничью, во втором проиграли (0:0, 3:4). Наверное, что-то у меня отложилось, и отдельные моменты я учитывал. Основной — тот, что на такие матчи игроков настраивать не надо.

Должен быть индивидуальный подход к каждому, и самое главное — чтобы они не перегорели, не перенастроились. Это была основная задача. С кем-то отдельный разговор провел, но чисто тактического плана. И в плане подготовки упор был сделан только на основу предстоящей игры. Можно сказать, я их «отпустил», оставил в покое, чтобы они свободно себя чувствовали. Стало ли уроком, что Константин Бесков, тренировавший в 1970 году «Динамо», всегда накручивал команду перед решающими матчами? Может быть, это и учел. К такому матчу накручивать не стоит. Такое с нами в Ташкенте против ЦСКА, наверное, и получилось.