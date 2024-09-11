Газизов заявил, что переход Джикии в махачкалинское «Динамо» может произойти в любую минуту

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов допустил подписание клубом контракта с российским защитником Георгием Джикией.

«Находясь в футболе, мы научились никогда не надо говорить «нет». Если получится, что Георгий окажется в нашем клубе, для нас это будет огромная удача и честь. До конца трансферного окна мало времени, но с ним пока что не было разговоров на эту тему. Но это может произойти в любую минуту. Все возможно. Чья это должна быть инициатива? Он сам все прекрасно знает. Дело все в желании Джикии — мы нашу позицию уже озвучили», — цитирует Газизова Metaratings.ru.

Джикия выступал за «Спартак» с 2017 года и покинул клуб этим летом по истечении срока контракта. До перехода в московскую команду защитник играл за «Амкар», который на тот момент возглавлял нынешний президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев.