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Деменко пожелал Мусаеву подарить Галицкому чемпионство «Краснодара»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Краснодара» Максим Деменко хочет, чтобы команда стала чемпионом России.

«Желаю Мусаеву подарить Галицкому за доверие чемпионство «Краснодара». У команды были такие шансы, дважды в Кубке России, в прошлом году в РПЛ. Сергей Николаевич заслуживает такой награды за все, что делает для клуба и города. Поэтому, пусть лучше игра забудется, но результат останется. Шансы на золотые медали есть. Но сейчас только начало сезона, так что надо терпеть, надо добиваться. Не только за счет тренера и игроков, но и за счет всего персонала», — цитирует Деменко «РБ Спорт».

После 11 туров «Краснодар» с 27 очками лидирует в турнирной таблице РПЛ, опережая «Локомотив» по дополнительным показателям. Третьим с 26 баллами идет «Зенит».

Источник: «РБ Спорт»
Максим Деменко
Футбол
ФК Краснодар
Мурад Мусаев
Сергей Галицкий
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 Краснодар 11 8 3 0 22-5 27
2
 Локомотив 11 9 0 2 26-14 27
3
 Зенит 11 8 2 1 23-4 26
4
 ЦСКА 11 6 2 3 21-7 20
5
 Динамо 11 6 2 3 19-12 20
6
 Спартак 11 5 4 2 17-9 19
7
 Рубин 11 4 3 4 14-15 15
8
 Акрон 11 3 3 5 16-20 12
9
 Ростов 11 3 3 5 13-20 12
10
 Кр. Советов 11 3 2 6 9-15 11
11
 Динамо Мх 11 2 5 4 5-9 11
12
 Пари НН 11 3 2 6 11-21 11
13
 Химки 11 1 5 5 9-20 8
14
 Факел 11 1 4 6 5-18 7
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