Газизов считает, что «Спартаку» нельзя было упустить возможность подписать Кокорина
Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов рассказал про обстоятельства перехода форварда Александра Кокорина. В прошлом сезон он выступал в «Сочи» на правах аренды из «Зенита».
— Александр Кокорин — наверное, самый громкий ваш трансфер. Как эта идея у вас возникла? Это была ваша инициатива, Федуна или Заремы?
— Случайно попадается игрок, который в моем понимании — один из лучших футболистов России. Он оказывается на рынке. И этот момент упустить нельзя было никак. Если не воспользоваться этим моментом — тогда нам грош цена.
Нам удалось уговорить Сашу, чтобы он перешел в «Спартак». Это было в принципе для многих нереально. Но, оказавшись у нас, он сделает «Спартак» сильнее.
— Ну как нереально? Когда вы узнали, что клубы с госфинансированием не могут Кокорина подписать?
— Да они могли его подписать! Могли, на тот момент могли.
Просто ситуация сложилась, что мы опередили их. Для всех как-то все просто. Вот Саша Кокорин оказался в «Спартаке». Это же история не только о том, что он перешел в «Спартак» и сделал «Спартак» сильнее. Одновременно с этим он делает кого-то слабее. Кого? Мне кажется того, кому мы кинули кое-что.
— Он сделал слабее «Зенит»?
— Конечно.
— Как?
— Давай посмотрим, что сегодня происходит с «Зенитом». Выходит Мостовой на замену, а мог бы выйти Саша Кокорин, — сказал Газизов в интервью каналу Нобеля Арустамяна на Youtube.
29-летний Александр Кокорин в текущем сезоне провел восемь матчей за «Спартак» во всех турнирах. В его активе один гол и две результативные передачи.
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