Газизов рассказал, почему сорвался переход Орье в «Спартак»

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов рассказал о том, почему не удалось договориться о переходе защитника «Тоттенхэма» Сержа Орье.

— Что не так получилось с Орье?

— С Орье мы договорились. С Даниэлем Леви договорились, что переход может состояться за определенные деньги. Это было около 8,5 миллионов евро. С игроком были нормальные переговоры.

На определенном этапе у него в жизни произошли не очень хорошие моменты, связанные с его семьей. Он не смог бы перевезти сюда маму и свою семью. Он потерял брата и папу. Принял решение остаться в Англии и не делать никаких резких движений, — сказал Газизов в интервью каналу Нобеля Арустамяна на Youtube.

27-летний ивуариец в текущем сезоне провел пять матчей за «шпор» во всех турнирах и забил один мяч при одной голевой передаче.