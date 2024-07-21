Газизов признался, что волнуется перед дебютом махачкалинского «Динамо» в РПЛ

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов рассказал, чего ждет от старта команды в РПЛ.

«С нетерпением жду первой игры. У меня вообще перед каждым матчем есть волнение, но перед сегодняшним оно еще больше. Это нормальное явление. Если таких чувств нет, то смысл вообще выходить на поле? Мы идем в большое дело. Каждый в нашей команде понимает, что это другой уровень, но мы готовы», — цитирует Газизова «РБ Спорт».

Махачкалинское «Динамо» впервые в истории сыграет в РПЛ. В 1-м туре чемпионата России сезона-2024/25 махачкалинская команда в гостях встретится с «Химками». Матч состоится 21 июля, начало — в 20.00 по московскому времени.