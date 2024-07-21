Агент Сафонов считает, что ни одна команда не навяжет борьбу «Зениту» в новом сезоне РПЛ

Футбольный агент Алексей Сафонов предположил, каким будет расклад в турнирной таблице РПЛ в новом сезоне.

«Зенит» — очевидный фаворит, клуб мощно укрепился. Думаю, в этом сезоне ни одна команда не сможет навязать ему борьбу. Но посмотрим, как другие усилятся. Время еще есть. Что касается борьбы за выживание, то на данный момент аутсайдера два — «Акрон» и «Динамо» Махачкала», — цитирует Сафонова «РБ Спорт».

«Зенит» 20 июля одержал разгромную победу над «Крыльями Советов» в матче 1-го тура РПЛ (4:0). У питерцев дублем отметился Максим Глушенков.