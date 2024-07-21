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Агент Сафонов считает, что ни одна команда не навяжет борьбу «Зениту» в новом сезоне РПЛ

Алина Савинова
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Футбольный агент Алексей Сафонов предположил, каким будет расклад в турнирной таблице РПЛ в новом сезоне.

«Зенит» — очевидный фаворит, клуб мощно укрепился. Думаю, в этом сезоне ни одна команда не сможет навязать ему борьбу. Но посмотрим, как другие усилятся. Время еще есть. Что касается борьбы за выживание, то на данный момент аутсайдера два — «Акрон» и «Динамо» Махачкала», — цитирует Сафонова «РБ Спорт».

«Зенит» 20 июля одержал разгромную победу над «Крыльями Советов» в матче 1-го тура РПЛ (4:0). У питерцев дублем отметился Максим Глушенков.

 

Источник: РБ Спорт
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Алексей Сафонов
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 1 1 0 0 4-0 3
2
 Динамо 1 1 0 0 3-1 3
3
 Локомотив 1 1 0 0 3-2 3
4
 Ростов 1 0 1 0 0-0 1
5
 ЦСКА 1 0 1 0 0-0 1
6
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
8
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
9
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
12
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
13
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
14
 Акрон 1 0 0 1 2-3 0
15
 Факел 1 0 0 1 1-3 0
16
 Кр. Советов 1 0 0 1 0-4 0
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20.07 15:00
Локомотив – Акрон
 3 : 2
20.07 17:30
Кр. Советов – Зенит
 0 : 4
20.07 20:00
Ростов – ЦСКА
 0 : 0
20.07 20:00
Динамо – Факел
 3 : 1
21.07 17:30
Оренбург – Спартак
 - : -
21.07 20:00
Ахмат – Краснодар
 - : -
21.07 20:00
Химки – Динамо Мх
 - : -
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Пари НН – Рубин
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