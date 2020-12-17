Газизов подвел итоги работы в «Спартаке»

Бывший генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов подвел итоги своей работы в московском клубе. По его словам, красно-белые останутся в его сердце.

«Нет ли сожаления, что перешел в «Спартак»? Это моя футбольная жизнь, которую я проживаю так: если есть вызов, надо его принимать, — сказал Газизов в интервью телеканалу БСТ. — Будет следующий вызов — надо будет принимать. Иногда нужны годы для того, чтобы сделать какой-то результат, в «Спартаке» мне хватило и пяти месяцев. Но «Спартак» — это уже история. Клуб останется в моем сердце. Это мощнейшие болельщики, огромная многомиллионная любовь, сила».

Напомним, Газизов был назначен на должность летом, а ушел из «Спартака» уже 8 декабря. Ранее Газизов работал в «Уфе».